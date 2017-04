Six jeunes meurent dans un accident de la route en Saône-et-Loire, un septième entre la vie et la mort

Six jeunes âgés entre 20 et 30 ans sont morts dans un dramatique accident de la route ce samedi soir tout près du Creusot en Saône-et-Loire. Un septième passager est en urgence absolue.

Cinq jeunes hommes et une jeune femme, tous âgés entre 20 et 30 ans ont trouvé la mort dans un choc frontal très violent entre deux voitures, vers 23h ce samedi soir sur la départemental 680 à hauteur de Montcenis, tout près du Creusot en Saône-et-Loire. Une vingtaine de pompiers ont tenté de les désincarcérer mais cinq des sept passagers présents dans les deux voitures sont morts sur les lieux du drame avant qu'une sixième victime succombe à ses blessures deux heures plus tard. Le dernier passager, lui, est entre la vie et la mort à l’hôpital.

Des analyses de sang

Le bilan est tellement lourd qu'il est très compliqué de comprendre ce qu'il s'est passé exactement cette nuit, sur cette route départementale rectiligne. Les policiers ont fait des prises de sang sur les corps sur chercher d'éventuelles traces d'alcool ou de stupéfiants. Les résultats des analyses devraient être connus dans la matinée.

Le 8 janvier, le département de Saône-et-Loire avait été endeuillé par un accident de car sur la RN 79 à hauteur du viaduc de Charolles, dans lequel quatre ressortissants portugais avaient trouvé la mort. Une sortie de route du car en raison du verglas avait été évoquée comme cause probable de l'accident.