Six kilos de résine de cannabis trouvés dans la voiture d'un croque-mort à Urrugne

Les douaniers ont découvert plus de six kilos de résine de cannabis dans la voiture du croque-mort (illustration).

Lunettes, le cheveu grisonnant, José est un Espagnol de 50 ans qui réside en Allemagne. Employé des pompes funèbres, il arrivait de La Corogne et se rendait chez lui, lorsqu'il a été interpellé par les douaniers d'Hendaye, ce mercredi 11 janvier 2023, sur la commune d'Urrugne au Pays basque. À bord de sa voiture, dans laquelle il était seul, les douaniers ont mis la main sur 6,170 kilos de résine de cannabis. Une petite partie des stupéfiants se trouvait dans une veste posée sur le siège du passager avant, alors que la majeure partie a été mise au jour dans un sac déposé dans le coffre du véhicule. Douze paquets conditionnés dans des films plastiques dissimulaient la drogue.

35 joints de cannabis par jour

À la barre de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne ce lundi 16 janvier, José explique qu'il est un grand toxicomane depuis l'âge de 13 ans. Après la cocaïne et l'héroïne, dont il est parvenu à se débarrasser lors d'une thérapie en 2004, il a décidé de se consacrer uniquement au cannabis. Il explique avoir déboursé 12 000 euros "pour sa consommation personnelle". Il raconte qu'il fume entre 30 et 35 joints par jour. Alors que la procureure de la République, Élodie Goyard, a demandé un an de prison ferme. Le tribunal a condamné le prévenu à huit mois de prison ferme. Il écope aussi d'une amende douanière de 12 000 euros correspondant à la valeur marchande de la drogue et à une interdiction du territoire français de trois ans.