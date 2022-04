Six mois après la mort d'un ouvrier rochelais au travail, une marche blanche pour lui rendre hommage

Connaissances, amis, famille.... Une cinquantaine de personnes se sont réunies ce dimanche 17 avril, à La Rochelle (Charente-Maritime) pour une marche blanche, en la mémoire de Damien Guillon. Cet ouvrier rochelais a été électrocuté à 36 ans, pendant son travail, sur un chantier, alors qu'il rénovait la piscine d'un hôtel à La Flotte, sur l'île de Ré. C'était le 2 novembre dernier. Après 18 jours passés dans le coma, il est décédé. Ses proches ont eu besoin de temps pour organiser un hommage. C'était devenu pour eux nécessaire, pour ne pas oublier, également pour que cela ne se reproduise pas.

Tous les matins au réveil j'ai l'espoir que je vais sortir d'un cauchemar

Le cortège s'est constitué au pied de la grosse horloge, pour rejoindre le cimetière St-Eloi, où Damien Guillon est enterré. "Ce chemin est symbolique, révèle l'une de ses trois sœurs, Aurélie. Il venait souvent ici, sur le Vieux-Port, _c'était un bon vivant_. Quand on croisait Damien, on ne l'oubliait pas". Comme tous, elle a revêtu un t-shirt blanc, sur lequel il est inscrit : "Dam's à tout jamais dans nos coeurs". La famille a également distribué des roses blanches.

Au premier rang, les trois sœurs de Damien Guillon tiennent fermement la banderole, Aurélie, accompagnée de Marjolaine et de Faustine. Qui raconte son quotidien, depuis ce jour fatidique du 2 novembre : "Tous les matins au réveil, c'est la même chose, depuis presque six mois. Quand j'ouvre les yeux, j'ai sans cesse l'espoir que je vais sortir d'un cauchemar. Et puis à chaque fois, je dois me dire que non, c'est la réalité."

Une enquête est en cours pour accident mortel au travail

Faustine se pose beaucoup de questions. Et comme ses sœurs, tant qu'elle n'aura pas les réponses, tant qu'un procès n'aura pas eu lieu, le deuil sera impossible : "On veut savoir comment notre frère se retrouve aujourd'hui dans un cercueil. Comment on en est arrivés là ?" Question à laquelle les enquêteurs vont tenter de répondre. Le parquet de La Rochelle a ouvert une procédure pour accident mortel du travail, confiée à la gendarmerie de St-Martin-de-Ré ainsi qu'à la DDETS (Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités). Il s'agit là de déterminer s'il y a eu des manquements aux règles de sécurité.

En attendant, pour notamment avoir accès au dossier, la famille a porté plainte par le biais de son avocat, avec constitution de partie civile. "On voudrait aussi que cela ne se reproduise pas, avoue Aurélie. Ce drame, il peut arriver à tout le monde". Juste à côté d'elle, un enfant porte un carton où il est écrit : "Cette histoire aurait pu être la vôtre."