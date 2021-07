C'était il y a six mois jour pour jour : le 29 janvier, la Cour d'appel de Douai reconnaissait le préjudice d'anxiété de 726 anciens mineurs de Lorraine, après près de huit ans de marathon judiciaire. L'Etat a été condamné à verser 10.000 euros à chacun d'eux. Mais aucun n'a encore reçu l'argent.

Préjudice d'anxiété : six mois après, les anciens mineurs Lorrains n'ont pas touché un centime

Exactement six mois après la reconnaissance de leur préjudice d'anxiété, pour avoir été exposés à des produits dangereux, les anciens mineurs de Lorraine attendent toujours que leur victoire judiciaire soit appliquée. Le 29 janvier dernier, la Cour d'appel de Douai condamnait l'Etat à verser 10.000 euros à chacun des 726 anciens mineurs impliqués dans la procédure. Ils n'en n'ont pas vu un centime.

Les hauts fonctionnaires de Bercy ne sont visiblement pas pressés de régler les sommes qu'ils nous doivent", s'agace François Dosso, l'un des militants CFDT à l'origine de la procédure

"Dès l'automne dernier, l'argent a été crédité sur un compte spécial", explique François Dosso, l'un des militants CFDT à l'origine de la procédure, regrettant que "les hauts fonctionnaires de Bercy [ne soient] pas pressés de régler les sommes [dues]".

Dans un communiqué conjoint, les députés de la Moselle Christophe Arend et Hélène Zannier expliquent avoir contacté les ministères concernés : "ces derniers ont pris acte de la situation délicate [...] et feront le nécessaire pour débloquer la situation à l'automne, car le dossier est encore en cours de traitement en raison du nombre de plaignants et dans l'attente de certaines pièces de l'avocat de ces derniers".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une explication qui ne convainc pas François Dosso "puisqu'un compte a été ouvert et que la somme due y a été versée", explique-t-il. Le syndicaliste dénonce une situation ridicule, précisant que "l'Etat perd de l'argent" en laissant la situation en suspens et que "les avocats des anciens mineurs ont demandé le paiement des intérêts légaux".