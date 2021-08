Six mois après les aveux de Jérôme Gaillard : où en est l'affaire Magali Blandin ?

Le 19 mars 2021, Jerôme Gaillard avouait aux enquêteurs avoir tué son ex-femme Magali Blandin. Quelques heures plus tard il indiquait l'emplacement du corps. Lui et ses parents sont désormais en prison. Six mois plus tard, l'instruction avance à petits pas.