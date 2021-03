L'homme qui avait menacé le personnel d'une agence intérim de Saint-Etienne en février a été libéré. Il écope finalement d'une peine de six mois de prison avec sursis, obligation de soins et interdiction de s'approcher de cette agence.

Six mois avec sursis pour l'homme qui a proféré des menaces dans une agence d’intérim de Saint-Étienne

L'homme qui avait menacé le personnel d'une agence intérim de Saint-Etienne début février a été libéré. Il avait été écroué dans l'attente de son passage au tribunal ce mardi 17 mars.

Le tribunal de Saint-Étienne l'a finalement condamné à six mois de prison avec sursis avec obligation de soins et interdiction de s'approcher de cette agence.

Un ancien militaire en pleurs

Cet ancien militaire était allé à Manpower près de la place Carnot le vendredi 6 février, très énervé parce que sa mission dans une entreprise du bâtiment s'arrêtait au bout d'une semaine ; il avait crû comprendre, lui, que c'était une mission longue.

Les employées assurent qu'il a fait référence à l'assassinat d'une employée de Pôle emploi de Valence. C'était deux semaines plus tôt, l'émotion est encore vive.

La première personne qui le reçoit ce jour-là, c'est une apprentie, une jeune femme de 21 ans. Lui est très grand. À l'audience il est posé, poli. Cet ancien militaire a même pleuré en parlant de la mort d'un ami soldat au Mali.

Il reconnait sa colère parce qu'il a crû que sa mission se poursuivrait jusqu'à la fin de l'année et qu'il se retrouvait finalement sans travail ni droit au chômage puisqu'il vient de démissionner de son CDD pour honorer cette mission.

Les faits du vendredi et ceux du lundi suivant

Ce jeune homme de 32 ans cherche ses mots mais on sent qu'il l'a trouvée hautaine. Et il est monté dans les tours. Il assure qu'il n'a pas parlé de la tuerie de Valence. Quand il revient le lundi, une autre employée lui répond sans le laisser entrer. Il a besoin d'un acompte. Il transportait une arme dans son sac, un pistolet d'alarme, celui qui est brandi pour faire peur à un cambrioleur à la maison. Il lui a dit qu'il était obligé d'aller la vendre parce qu'il avait besoin d'argent Il reconnait que c'était maladroit. "C'est la moindre des choses", lui a répondu le substitut du procureur qui avait requis dix mois de prison avec sursis. Il a par ailleurs mentionné une expertise psychiatrique établissant que cet homme n'est pas dangereux. Il s'est aussi demandé pourquoi il a été question d'apologie du terrorisme puisque pour les faits Valence, le parquet anti-terroriste n'a jamais été saisi.

Le prévenu s'est dit sincèrement désolé d'avoir traumatisé les employées de Manpower. Il devra les indemniser à hauteur de 2 200 euros au total. Il a interdiction de retourner dans cette agence et obligation de changer de trottoir s'il devait les recroiser.