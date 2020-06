Six mois d'interdiction de stade et 500 euros d'amende pour deux supporters de Nîmes Olympique

Dans la soirée du mardi 9 juin, le Tribunal correctionnel de Nîmes a rendu son jugement sur les incidents survenus lors d'un match entre Nîmes Olympique et l'Olympique de Marseille au stade des Costières, le vendredi 28 février. Deux supporters du Nîmes Olympique étaient jugés.

Le Parquet avait requis trois mois de prison avec sursis et trois ans d'interdiction de stade

Finalement, le supporter de 33 ans jugé pour "incitation à l'émeute et violence sur personne dépositaire de l'ordre publique" a écopé d'un mois de prison avec sursis, six mois d'interdiction de stade, 500 euros d'amende et 200 euros de dommages et intérêts. L'avocat du fonctionnaire de police Jean François Corral est satisfait de cette décision : "L'important c'est que la version des fonctionnaires de police ait été retenue puisqu'une partie des faits était contestée.

Le supporter reconnaissait à minima, disait avoir perdu l'équilibre malheureusement pour lui nous avions des vidéos dans ce dossier. Mon client a reçu un coup de pied au visage de la part de ce supporter. L'important pour mon client, c'est qu'un message clair ait été envoyé par la justice à ceux qui pensent pouvoir se permettre de mettre en danger les spectateurs qui viennent et qui attendent et qui essayent d'empêcher les fonctionnaires de police de garantir leur sécurité."

Le supporter de 21 ans jugé pour "incitation à l'émeute dans une enceinte sportive" a lui écopé de six mois d'interdiction de stade et 500 euros d'amende. Il lui est reproché d'être à l'origine du passage en force de certains spectateurs côté pesage est, alors que la fouille des spectateurs s'éternisait. Pour le jeune supporter de 21 ans, c'est un soulagement : "C'est un soulagement parce que sur des histoires comme cela ça peut aller très loin.

L'année dernière on a vu lors du derby contre Montpellier que le supporter qui a voulu fêter le but a pris trois ans d'interdiction de stade et du sursis aussi donc six mois, c'est un ouf de soulagement. Le juge a été compréhensif, il a pris en compte que je n'étais pas le seul responsable de tout ce qui s'est passé. Je reconnais que c'était de la bêtise, c'était pris dans la pression du match, on va dire un excès de jeunesse et de bêtise."

Son avocate Loubna Hassalany avait plaidé une dispense de peine, mais elle est tout même très satisfaite du jugement par rapport à ce que le Parquet avait requis : "Aujourd'hui, le but c'est d'être dans le cadre d'une tolérance zéro à l'égard des supporters peu importe ce qui est commis.

Je pense que sans mon client, dans tous les cas, les esprits se seraient échauffés, encore une fois on avait des centaines de personnes bloquées à l'entrée alors, est-ce qu'on peut faire peser sur les épaules d'un jeune de 21 ans le fait qu'une centaine de personnes poussent à l'entrée des costières ?

On avait pas mal d'attestations en justice pour prouver que mon client n'est absolument pas un holligan parce qu'on a cette difficulté quand on plaide devant le Tribunal correctionnel à expliquer que tous les supporters ne sont pas des casseurs. On a une peine qui reste juste par rapport aux faits."