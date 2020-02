L'ancien maire de Briey, âgé de 81 ans, a été condamné ce mardi pour des faits de harcèlement sexuel sur une agent d'accueil de l'hôtel de ville. Les faits remontent à 2015/2016. Il écope de six mois de prison avec suris et de cinq ans d'inéligibilité.

Six mois de prison avec sursis pour Guy Vattier, l'ex-maire de Briey, condamné pour harcèlement sexuel

Briey, Val de Briey, France

Six mois de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité pour Guy Vattier. Le tribunal de Briey a rendu sa décision, ce mardi, pour l'ancien maire de Briey : l'octogénaire est donc condamné pour harcèlement sexuel sur une agent d'accueil de l'hôtel de ville, des faits qui remontent aux années 2015 et 2016.

Une peine moins lourde que les réquisitions du parquet

Au procès il y a quinze jours, le représentant du procureur avait requis le double, un an de prison avec sursis, et dix ans d'impossibilité de se présenter à une élection, ainsi que l'obligation de suivre un stage sur les violences sexuelles. Il n'a donc été que partiellement suivi. Par ailleurs, Guy Vattier devra payer 2000 euros de dommages et intérêts à la victime.

Selon son avocate, Maître Dominique Boh-Petit, qui avait plaidé la relaxe, Guy Vattier se réserve le droit de faire appel, il prendra sa décision dans les prochains jours.