Six mois de prison avec sursis pour l'automobiliste en cause dans l’accident mortel d'Ustaritz

Le procès s’était déroulé le 11 mai dernier. Ce mardi le tribunal correctionnel de Bayonne a rendu sa décision. Le conducteur responsable de l'accident mortel de septembre 2020 à Ustaritz, a été condamné pour "homicide involontaire" à six mois de prison avec sursis et une suspension de son permis de conduire pour une période de six mois. Au volant de sa fourgonnette il s’était endormi et avait percuté de plein fouet une voiture qui arrivait en sens inverse, tuant sur le coup un père de famille de 50 ans.

Choc frontal

Employé municipal à Iholdy et pompier volontaire, Eric, 39 ans, roulait en direction de Biarritz peu avant midi ce vendredi 18 septembre, pour effectuer un extra dans la restauration. Et puis "c'est le trou noir" dira t-il a la barre du tribunal. Victime d'un endormissement soudain et inexpliqué, il perd le contrôle de son véhicule au niveau du quartier Arrauntz, et percute de face la Renault Scenic qui arrive en sens inverse. Le conducteur Jean-Pierre Lagourgue, qui revient de chez le pédiatre avec sa petite fille de quatre ans, est tué sur le coup. L'enfant s'en sort par miracle.