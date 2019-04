Six mois de prison avec sursis pour le lycéen qui a agressé un prof à Beauvais

Le lycéen de Beauvais (Oise) qui a frappé un professeur de son lycée est condamné à six mois de prison avec sursis. Mardi, à la reprise des cours après les vacances, il a frappé un professeur qui lui demandait d'enlever son bonnet, lui brisant la mâchoire.

Beauvais, France

"Mon coup est parti tout seul", tente de se justifier Timothée, petit gabarit et voix très rauque. Ce jeune de 18 ans, poursuivi pour avoir violemment frappé un professeur de son lycée de Beauvais (Oise) affronte cette audience seul. Il n'y a pas un membre de sa famille dans la salle.

Il était "de mauvaise humeur"

Il reconnait qu'il a rechigné quand le professeur lui a demandé de retirer sa capuche et son bonnet et explique qu'il était "de mauvaise humeur", mardi. Quand on lui demande des explications, il lâche "y a rien à dire".

Cependant, il affirme qu'il a frappé en réaction au professeur qui lui aurait donné "un coup de genoux dans la jambe". Ce que conteste une autre enseignante du Lycée Corot, présente au moment des faits. Le conseil du prévenu regrette que les autres élèves présents n'aient pas été également auditionnés.

La victime, un prof passionné, qui avait différé son départ en retraite

L'avocate de la victime évoque elle ce prof de 62 ans, passionné, qui aurait pu prendre sa retraite début avril mais qui a préféré continuer, par vocation. Sa mâchoire a été fracturé sous la violence des coups, et il ne sait encore s'il devra être opéré.

"Comment vous envisagez la suite?", demande le président au prévenu. "Je n'y a pas pensé." Et vous savez ce que vous risquez? "Pas vraiment", le jeune homme marque une pause puis reprend : "l'enfermement?"

"Il ne faut pas banaliser", clame le procureur, qui a requis 4 mois de prison ferme. Face à ce jeune assez paumé, qui n'a pas de projet, il ajoute : "Il a le droit de ne pas savoir où il en est, mais rien ne justifie que des violences gratuites soient commises sur un enseignant".

Le lycéen est condamné à 6 mois de prison avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve.