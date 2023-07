Six mois de prison avec sursis pour un pilote d'avion contrôlé ivre avant le décollage à Roissy

Le tribunal de Bobigny a condamné un pilote d'avion a six mois de prison avec sursis mardi. L'homme avait été contrôlé en état d'ébriété dimanche à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle juste avant de prendre les commandes d'un vol à destination du Texas, rapport le parquet.

Dimanche après-midi, la gendarmerie des transports aériens procède au contrôle d'alcoolémie de l'équipage d'un Boeing 777 à destination de Dallas, une heure avant le décollage. Le commandant de bord, un ressortissant américain, est contrôlé positif.

Alcoolémie six fois supérieure à la limite

"Le commandant de bord, dont les gendarmes notaient qu'il avait la bouche pâteuse, les yeux vitreux et des difficultés à s'exprimer, était finalement contrôlé par éthylomètre à 0,59mg/l et 0,56mg/l", a relaté sur Twitter, rebaptisé X, le procureur de Bobigny Eric Mathais. Une alcoolémie six fois supérieure à la limite autorisée.

Placé en garde à vue, le pilote a été jugé mardi en comparution immédiate au tribunal. Outre les six mois de prison avec sursis, il a été condamné un an de suspension de son autorisation de vol et 4.500 euros d'amende.

"C'est à ma connaissance une première à l'aéroport de Roissy et au tribunal de Bobigny. La lutte contre la dangerosité de l'alcool dans les moyens de transport, c'est aussi, et ô combien, dans les transports aériens !", a commenté le procureur Eric Mathais.