Le tribunal correctionnel de Périgueux a condamné ce mercredi à six mois de prison une femme de 23 ans qui violentait sa petite fille. La jeune femme est également condamnée à verser 2.500 euros de dommages à l'UDAF 24.

Six mois de prison avec sursis pour une mère qui maltraitait son bébé en Dordogne

Les violences ont cessé grâce à l'intervention d'une connaissance de la mère de la victime. Le 15 janvier dernier, une femme se présente à la gendarmerie de Sarlat (Dordogne) pour relater des faits constatés alors qu'elle était hébergée chez son amie. Dans son audition, cette témoin raconte des scènes particulièrement violentes qui se sont déroulées chez son amie, maman depuis peu. En pleine nuit, le bébé de six mois ne dormait pas et pleurait : sa mère lui aurait mis une couverture sur la tête puis giflée avant de lui hurler de se taire dans un flot d'insultes, en la menaçant de "l'éclater". La femme qui a dénoncé ces faits a même enregistré une vidéo pour étayer sa déposition. L'instruction révèle également de nombreuses négligences : l'enfant était très peu lavé et sa couche n'était pas souvent changée, des excréments de chiens étaient laissés sur le sol de l'appartement. La maman est arrêtée le jour même de la déposition.

La maman également violentée étant enfant

Interrogée à la barre du tribunal, la maman minimise les faits, mais concède : "j'ai pu peut-être la gifler quand j'étais fatiguée". La jeune maman sans emploi décrit aussi avoir subi des violences par sa mère étant petite "j'en ai assez bavé [...] je sais ce que c'est d'être baladée de foyer en foyer". Depuis son interpellation par les gendarmes le 15 janvier 2021, sa fille est placée sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance. Lorsque la présidente l'interroge sur la place du père depuis la naissance de leur fille, la prévenue répond qu'il était attentionné pendant le premier mois, mais qu'après il a préféré "jouer à Call of Duty" sur son téléphone portable. Le couple était également en pleine séparation au moment de son interpellation.

la question n'est pas de savoir si [elle] est une bonne mère.

Maître Julien, l'avocate de l'UDAF 24 (Union départementale des associations familiales), qui défend les intérêts de la petite fille évoque une femme "qui a craqué et qui a fait subir des violences à sa fille [...] une petite fille adorable qui va suivre le parcours de sa mère, de foyer en foyer". Solène Belaouar, la procureure de la République a requis 8 mois de prison avec sursis rappelant que " la question n'est pas de savoir si [elle] est une bonne mère" mais que le tribunal jugeait cette périgourdine pour les violences qu'elle a infligées à sa fille pendant les cinq jours précédant son arrestation. En plus des six mois de prison avec sursis, la jeune femme doit 2.500 euros de dommage à l'UDAF.