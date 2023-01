Six mois de prison avec sursis requis à l'encontre du maire de Metz François Grosdidier

Après dix années de procédure, François Grosdidier comparaissait ce mardi pour prise illégale d'intérêts, devant le tribunal correctionnel d'Épinal, où l'affaire a été dépaysée. Il lui est reproché d'avoir utilisé sa réserve parlementaire quand il était député pour financer l'association Valeur Écologie, un groupe de réflexion dont il était le président.

Le procureur a requis à son encontre six mois de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende. Quatre mois de prison avec sursis, ont été demandés pour la conseillère régionale Marie-Louise Kuntz, ancienne trésorière de l'association, pour recel de prise illégale d'intérêts. La décision sera rendue le 7 février.

Des faits graves et de la mauvaise foi, selon le procureur

A l'audience, François Grosdidier s'est défendu d'avoir agi illégalement, où le fonctionnement de la réserve parlementaire a longuement été détaillé. "Je n'ai pas utilisé cette subvention pour une vitrine politique." Le procureur ainsi que les avocats des parties civiles, lui ont fait remarquer que cette subvention de 60 000 euros représentait la majorité de sa réserve parlementaire de 130 000 euros. "Mais je n'en ai tiré aucun avantage matériel !" a rétorqué l'actuel maire de Metz, qui a dénoncé aussi "un harcèlement judiciaire permanent de la part des mêmes protagonistes depuis des années."

Lors de ses réquisitions, le procureur a pointé du doigt la "gravité des faits" et stigmatisé à plusieurs reprises "la mauvaise foi" de François Grosdidier et de Marie-Louise Kuntz, estimant qu'ils ne sont pas novices en politique et qu'ils connaissent forcément les lois. "L'élu doit s'assurer de la régularité des actes" a conclu le procureur.

L'affaire est révélée par le média en ligne Mediapart en 2012 : François Grosdidier, alors député UMP, aurait versé 100.000 euros de sa réserve parlementaire en 2009, puis 60.000 euros en 2011 à son think-tank sur l'écologie de droite. En 2013, son opposant aux élections cantonales, Philippe Mousnier, porte plainte . Quatre ans plus tard, un non-lieu est confirmé en appel. Mais le candidat du "Rassemblement anti-cumulards" se pourvoit en cassation, avec l'appui de l'association Anticor. Le dossier est rouvert et confié à une juge d'instruction d'Épinal.

Le premier versement prescrit

François Grosdidier, devenu entre-temps maire de Metz, est mis en examen puis renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Épinal en février 2021. Seul le versement de 60.000 euros en 2011 est retenu, celui effectué deux ans plus tôt étant prescrit. Invité de France Bleu Lorraine , l'ancien député affirmait attendre "sereinement" cette audience. Il assure ne pas s'être enrichi personnellement, l'argent de l'association a seulement servi à son fonctionnement, selon lui. Le maire de Metz se défend en arguant que la pratique était courante dans les années 2000, même si les choses ont changé aujourd'hui. La réserve parlementaire a d'ailleurs été supprimée en 2018.

François Grosdidier avait déjà été condamné en 2015 à 6.000 euros d'amende, dont 2.000 avec sursis, pour l'usage d'une voiture de fonction de la mairie de Woippy qui lui servait à effectuer des trajets vers Paris, où il était alors député et candidat à la présidence de l'UMP, en 2004.