Six mois de prison avec sursis requis contre l'ancien directeur financier de LODISNA à Mouguerre

Didier reconnaît les faits. Tous. Il ne cache rien. Le cheveu poivre et sel, l'ancien directeur financier de la société de transport routier LODISNA, installée sur le centre européen de fret de Mouguerre, s'est expliqué ce mardi 1er mars 2022 devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne. Poursuivi pour "abus de confiance". Didier a détaillé comment, pendant quatre ans, il a détourné, grâce sa position stratégique au sein de l'entreprise, près de 500 000 euros. Pendant deux heures le tribunal à passé au crible cette affaire financière, dont l'ancien directeur financier de la société de transport routier Lodisna à Mouguerre, devant le tribunal correctionnel de Bayonne pour un détournement de fonds présumé de près de 500.000 euros. Le prévenu de 54 ans a reconnu les faits. Des détournements qui ont été mis au jour après un signalement du commissaire aux comptes de Lodisna, après un dépôt de plainte de la société en juillet 2019, et après une minutieuse enquête de la brigade financière de la police judiciaire de Bayonne.

Déclarations rectificatives de TVA

Embauché en juillet 2012, Didier est un homme heureux. Mais tout va changer lorsque les nouveaux propriétaires espagnols de LODISNA prennent les choses en main. "Je me suis alors senti exclu. Pas d'augmentation de salaires contrairement à mes collègues". À cela, s'ajoute une situation personnelle de surendettement. C'est alors qu'il va basculer. Étant le seul à posséder le code fiscal dans l'entreprise, Didier va se servir dans la caisse. Il a pratiqué une "fraude par rétention de la TVA". L'opération consiste à faire des déclarations de TVA minorées par l'intermédiaire de déclarations rectificatives. La différence était virée sur ses trois comptes en banque personnels. Ni vu ni connu. Les fournisseurs étaient payés et les contrôles inexistants. C'est l'état qui était le grand perdant.

Image de LODISNA détruite

A la barre du tribunal Didier raconte: "Je remplaçais les RIB des bénéficiaires par les miens. C'était en fonction de mes besoins. Mais les mobiles que j'ai évoqué, études des enfants ou loyer à payer, ne justifient pas ce que j'ai fait". Et pour cause, les sommes détournées sont "effarantes, énormes" s'étonne la présidente du tribunal Emmanuelle Adoul. Les chiffres parlent d'eux même: 100 000 euros en 2015, 217 000 en 2017 et 168 000 euros en 2018. Un gouffre dans lequel, Didier va s'enferrer. "l'appât du gain" tout simplement s'emporte l'avocate de la société de Mouguerre, qui insiste : "L'entreprise lui faisait confiance, mais aujourd'hui l'image de LODISNA est détruite et l'entreprise ne peut plus répondre aux appels d'offre car elle n'a pas d'attestation fiscale en raison de sa dette de 500 000 euros".

Six mois avec sursis requis

Pour l'accusation c'est du pain béni. Les faits "sont caractérisés et on les doit à un mécanisme sophistiqué et astucieux" explique la procureure de la République Jeanne Francois. Le parquet demande une peine de six mois de prison avec sursis et une interdiction de gérer pendant cinq ans. Des réquisitions somme toute modérées. De quoi soulager le prévenu et son avocat Medhi Boudjenane. Jugement le 5 avril prochain.