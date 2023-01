Six mois de prison avec sursis requis contre un homme soupçonné d'avoir laissé mourir ses chiens en Moselle

Ses deux chiens avaient été découverts morts, en état de décomposition dans son appartement à Fontoy, dans la vallée de la Fensch, le 25 octobre 2022. Six mois de prison avec sursis ont été requis contre un homme de 37 ans, lundi 16 janvier, par le tribunal correctionnel de Thionville, pour abandon, atteinte volontaire à la vie d'un animal domestique et non remise de cadavres. Le procureur demande également une interdiction de détenir un animal à son encontre.

À l'énoncé des faits, plusieurs bénévoles d'associations de défense des animaux, constituées parties civiles pour ce procès, fondent en larmes. "Je n'ai jamais privé mes chiens de nourriture !", assure le prévenu à la barre. Il affirme que ses deux animaux sont morts au mois de mai dernier, à quelques jours d'intervalle, et qu'ils ont dû s'empoisonner sans qu'il ne puisse rien y faire.

"La théorie de l'empoisonnement, elle arrive le jour de l'audience !", lui rétorque l'avocate de l'une des parties civiles. Les voisins, eux, signalent de fortes odeurs. Alertée, la SPA sonne plusieurs fois à la porte de l'appartement, au printemps dernier. Mais personne ne répond. Une ancienne voisine assure à la barre que les volets étaient toujours fermés, qu'elle n'a jamais vu les chiens mais qu'elle a déjà entendu des coups. L'homme de 37 ans vit en partie chez sa compagne.

"Six mois avec sursis, c'est rien"

Finalement, les cadavres des deux animaux sont découverts fin octobre par les gendarmes. C'est une association qui a prévenu les forces de l'ordre, après avoir repéré l'un des chiens morts depuis la fenêtre de ce logement au rez-de-chaussée. L'avocat du prévenu sollicite sa relaxe pour les accusations d'abandon et d'atteinte à la vie d'un animal domestique. Le procureur de Thionville requiert finalement de la prison avec sursis. Le tribunal rendra sa décision le 16 février prochain.

Mais selon les représentants des associations de défense des animaux présentes à l'audience, ces réquisitions sont insuffisantes. "Quand la justice comprendra-t-elle qu'il faut des peines beaucoup plus lourdes ?", déplore Bernadette Rohrer, enquêtrice bénévole pour la Fondation Brigitte Bardot et l'association Stéphane Lamart. "Six mois avec sursis, c'est rien. Lui interdire de détenir un animal à vie, c'est mieux que rien. Mais qui vous dit que ce monsieur ne va pas reprendre un animal dans un ou deux mois. On n'a pas de fichier donc on ne peut rien contrôler !"