Six mois de prison ferme après une course-poursuite dans les rues de Valence

Un Lyonnais âgé de 44 ans, jugé ce lundi 2 novembre, au tribunal correctionnel de Valence (Drôme), s'est présenté dans le box avec œil au beurre noir, des griffures sur le visage, une bosse sur le front. Cela fait suite à son interpellation samedi matin, après une course-poursuite avec la police. Tout est parti d'un vol :

Face à la juge, le prévenu explique avoir fait une pause à Valence, alors qu'il se rendait à Marseille sa belle-fille. L'adolescente profite qu'un homme qui décharge le coffre de sa voiture pour lui dérober son sac à dos, dans lequel se trouvait son portefeuille. La jeune fille y trouve 185 euros, qu'elle cache dans son soutien-gorge. Elle vole également un jouet, un circuit de voitures. Puis, elle repart en voiture avec son beau-père. La victime les prend en chasse en voiture et prévient en même temps la police. Les fonctionnaires rattrapent rapidement les mis en cause. Ils font leur font signe de s'arrêter.

J’ai paniqué parce que je n’ai pas le permis, c'était une connerie. Je regrette

Lors du procès, le prévenu confirme avoir acquiescé de la tête et s'être garé. Mais il a redémarré et puis la fuite quand les policiers se sont approchés de sa voiture. « J’ai paniqué parce que je n’ai pas le permis. Je regrette ce que j'ai fait. C'était une connerie". La présidente du tribunal approuve : "Oui, vous avez mis des dizaines de vie en danger". répond la juge".

140km/h dans le centre-ville de Valence

Car s'en est suivi une course-poursuite dans Valence, y compris dans le centre-ville : le fuyard roule à 140 km/h, parfois sur la voie de gauche, il grille des feux de circulation... Puis, s'arrête vingt minutes, vers 9H50, après avoir semble-t-il mal pris un rond-point.

Je ne suis pas là pour faire le procès de la police, je ne suis pas là pour créer un scandale médiatique mais mon client a reçu plus d'un coups de poing

Une policière coupe le contact de la voiture. Un autre agent ouvre la portière côté passager. Il admet lui avoir asséné un coup de poing au niveau de l'oreille. "Je ne suis pas là pour faire le procès de la police, je ne suis pas là pour créer un scandale médiatique mais _mon client a reçu plus d'un coups de poing"_, réagit l'avocat de la défense. "Il suffit de regarder son visage et c'est aussi ce qu'ont noté les médecins qui l'ont examiné", insiste-t-il.

Dans leur procès verbal, les policiers expliquent que le prévenu s'est rebellé lors de son interpellation. " Y-a-t-il eu rébellion avant les coup, mon client a-t-il reçu simplement des coups ? Les policiers sont juges de légitimité de leurs violences. _Mais je comprends leur état de stresse au moment de l'interpellation_", poursuit l'avocat du prévenu. Son client également d'ailleurs. Il réfute l'accusation de rébellion mais estime avoir causé une situation tendue. Il n'a donc pas souhaité porter plainte contre ce policier. " J'ai eu peur parce que j'ai pas le permis. Les policiers ne savaient pas ce que j'allais faire. Je m'excuse pour ceux que j'ai pu mettre en danger, j'ai jamais voulu renverser quelqu'un".

Six mois ferme, dix avec sursis et de passer le permis

Il a été condamné à dix mois de prison avec sursis probatoire de deux ans pour en danger de la vie d'autrui, rébellion et conduite sans permis. Le tribunal a également révoqué le sursis de six mois dont il avait écopé lors d'une condamnation en 2018, suite à un grave accident la route, dont il garde des séquelles. Il conduisait sans permis. Cette peine de prison ferme est aménageable. Le prévenu doit également passer son permis, qu'il n'a plus depuis 2008. Ce qu'il promet de faire mais il a indiqué qu'il ne savait pas lire et écrire.