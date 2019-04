Six mois de prison ferme pour 2 gilets jaunes chambériens coupables de violence

Chambéry, France

Les deux gilets jaunes de 23 et 25 ans jugés en mars dernier à Chambéry pour des violences commises contre un agent municipal ont été condamnés ce vendredi matin par le tribunal correctionnel de Chambéry à six mois de prison ferme et six mois avec sursis. Ils effectueront leur peine de prison ferme sous bracelet électronique.

Près de 70 personnes sont venus les soutenir à l'appel du Collectif savoyard contre la répression. Certains étaient présents à l'audience et ont crié "honteux" en entendant le jugement. Lors du procès le parquet de Chambéry avait requis un an de prison ferme.