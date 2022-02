Six mois de prison ferme pour avoir blessé deux policiers municipaux à Anglet

Un homme de 34 ans a été condamné ce jeudi 3 février à six mois de prison ferme. Mardi, il avait refusé d'obtempérer à un contrôle en voiture, avant de prendre la fuite aux abords d'un collège à Anglet, et de blesser deux policiers municipaux lors de son interpellation.

L’homme qui s’est rebellé contre les policiers municipaux, mardi 1er février, a été condamné à 24 mois de prison, dont 18 avec sursis probatoire et incarcéré. Il était jugé ce jeudi en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bayonne. Il a été reconnu coupable de refus d’obtempérer, outrage, rébellion et conduite en état d’ivresse.

Et pour cause, après avoir travaillé, Fabio, âgé de 34 ans, va boire "quelques bières" avec un autre homme. "C'est quelqu'un d'esquinté par la vie", décrit son avocat, Me Bertrand Bouvet. Plus de relation avec sa famille restée au Portugal, depuis qu'il a 16 ans. Ancien drogué à l'héroïne, à la méthadone, il est séparé de sa femme - qui le poursuit pour violences conjugales - et ne voit plus ses deux enfants depuis plusieurs mois. Une situation qui "le ronge" explique ce déménageur à la barre du tribunal de Bayonne. Alors mardi, avec un collègue du travail, il consomme une dizaine de bières avant de prendre le volant, sur la départementale 810.

Triple fracture pour une agente

C’est l’état de la voiture - dont le parechoc est accroché - qui attire l’attention des policiers municipaux, près du collège Endarra. Ils y sont placés pour sécuriser la sortie des élèves, et lui ont fait signe de s’arrêter avant qu'il ne prenne la fuite. "Manque de pot, on est au Pays basque, répond Amélie Djaoudo, substitute du procureur. Il y a des bouchons." 200 mètres plus loin, les policiers vont le faire sortir de la voiture, manu-militari, mais Fabio se débat.

"Un déchainement de violence, de coups", décrit le ministère public, qui va entraîner la chute des deux agents, blessés lors de l'interpellation. Un jour d'Incapacité Temporaire Travail pour un agent. Triple fracture de la hanche gauche et 45 jours d'ITT pour sa collègue. "J'étais un peu perdu, je demande pardon", lâche le prévenu en regardant les policiers, qui avait été interpellé avec l'aide d'agents de Kéolis.

Covid à la prison de Bayonne

Dans ses réquisitions, la substitute du procureur raconte qu'en garde à vue aussi, les mots et l'attitude de ce Portugais d'origine s'était poursuivis, avec des insultes à l'encontre des policiers bayonnais qui l'on pris en charge. "Ce qui s’est passé est digne d’un film, et cela aurait pu être bien plus dramatique" pour la magistrate qui justifie 20 mois de prison dont huit avec sursis probatoire. "Excessivement sévère", selon l'avocat du prévenu, qui dépeint un homme qui "avait peur", déjà condamné une fois "pour violences, avec du sursis simple, un homme qui a déjà du recul sur ce qui lui est reproché sans chercher à minimiser."

Il purgera sa peine de six mois fermes à la maison d'arrêt de Pau, a décidé le tribunal, puisque la prison de Bayonne est actuellement en proie à un cluster de Covid-19. Une cinquantaine de détenus plus une dizaine de membres du personnel sont touchés par la maladie.