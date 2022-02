Six mois de prison ferme pour des violences gratuites en pleine rue à Rochefort

Il s'en est pris à une passante, sans aucune raison, en plein centre-ville de Rochefort. Un SDF a été condamné ce lundi par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle, en comparution immédiate, à six mois de prison ferme.

Samedi, il a violemment agressé une femme de 56 ans qui marchait dans la rue. L'agresseur a lancé : "Je vais te casser la tronche", avant de porter un violent coup de pied au niveau du flanc gauche.

La victime s’est réfugiée chez un fleuriste, et les policiers rochefortais ont pu rapidement interpeller l'agresseur. Il a donc écopé de six mois ferme dès lundi, y compris pour une autre affaire, quelques mois plus tôt : pour avoir dégradé la cellule de garde à vue du commissariat de Rochefort.