Elle avait déjà été condamnée en juin pour des violences sur son mari septuagénaire et sur ses enfants. Une quadragénaire de Saint-Michel-Chef-Chef était à nouveau jugée le 4 août par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire pour des faits de violences début juillet. Elle écope de six mois ferme.

Six mois de prison ferme pour des violences sur son mari septuagénaire et sur son fils

Lors de son procès le 15 juin dernier, elle avait promis de ne plus retourner au domicile de son mari et de ses deux fils . Mais dès le lendemain, la quadragénaire a repris le chemin de la maison familiale, malgré l'interdiction de la justice. Pour se justifier, la quadragénaire explique au tribunal que "c'est son conjoint qui est en tort, il vient la chercher de force dans son nouvel appartement, la séquestre et la force à boire de l'alcool avec lui car c'est un alcoolique".Elle ne se souvient plus de ce qui s'est passé le 2 juillet, le jour où son fils aîné à réussi son CAP et où elle l'a repoussé avec une fourche alors qu'il prenait la défense de son père âgé de 72 ans, roué de coups.

Violences sur fond d'alcool

Dans leurs dépositions aux gendarmes, les deux fils confirment que quand leur mère ne boit pas, ça se passe bien. Mais que régulièrement, ça dégénère. "C'est le énième fait qui lui est reproché depuis dix ans "insiste la procureure Joëlle Bohnert "son mari est vulnérable même s'il n'est pas un saint, elle seule est poursuivie pour violences, son fils de 14 ans en a marre de témoigner devant les gendarmes, elle est dans ledéni".

L'avocate de la défense plaide la clémence insistant sur le fait que le père de famille est "alcoolique, virulent, insultant mais pas vulnérable. _Il ne veut pas qu'elle le quitte. Il préfère la voir morte ou en prison plutôt que sans lui" c_onsidère Me Houdoux. Mais elle n'est pas entendue car en juin déjà, la justice avait fait confiance à la mère de famille en la laissant libre.