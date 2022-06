Six mois de prison ferme pour deux passeurs de migrants d'Hendaye

Ils faisaient franchir la frontiere à des migrants illegaux moyennant remuneration. Deux passeurs, residants à Hendaye, ont ete condamnés à six mois de prison ferme, ce jeudi par le tribunal judiciaire de Bayonne. En un peu plus de deux mois ce sont 120 personnes qui ont ete transportées.

Les deux prévenus ne faisaient pas dans la demi-mesure. Ce sont 120 migrants illégaux qui ont été transportés en moins de trois mois, entre l'Espagne et la France, lors d'une quarantaine de voyages en voiture. Les deux hommes, un Espagnol de 47 ans né à Saint-Sébastien et un Français de 34 ans originaire de Bayonne, ont été condamnés ce jeudi 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne, dont la chambre correctionnelle était présidée par Anne Chaussier-Mackowiak. Les deux individus résident à Hendaye et avaient monté leur petite entreprise pour s'en mettre les plein les fouilles.

Arrestation à Urrugne

Le petit manège des deux hommes a été repéré devant le siège de la Croix-Rouge d'Irun, où régulièrement des migrants sont installés. Des allers et venues qui intriguent les forces de l'ordre. Rapidement, elles constatent que les conducteurs font monter des migrants dans les voitures pour leur faire franchir la frontière franco-espagnole. Agissant sur la base de renseignements fournis par la police espagnole, les policiers de le PAF ( Police Aux Frontières ) d'Hendaye ont intercepté une AudiA3 fin mai, au col d'Ibardin sur la commune d'Urrugne. Le véhicule était conduit par le prévenu espagnol. À bord : deux Ivoiriennes et un Guinéen. Tous sans papier. les fonctionnaires de la PAF vont alors menner une enquete recapitulant l'ensemble des agissements des passeurs; Videos à l'appuis.

Des faits reconnus par les prévenus

L'enquête va décortiquer le mode opératoire : une voiture ouvreuse et un autre véhicule pour transporter les personnes jusqu'a Bayonne. Parfois, le trajet est réalisé deux fois par jour. Ce sont au moins 7.000 euros qui ont ainsi été empochés par les deux hommes qui ne travaillent pas. "On le faisait pour l'argent, mais aussi pour aider ces gens" et "en respectant le code de la route" expliquent à la barre les deux hommes défendus par Me Nathalie Reynaud. Selon l'avocate, la "dimension humanitaire n'est pas à négliger". Argument contraire du côté de l'accusation. La procureure de la République Léa Dedieu a dénoncé "un business fructueux et bien huilé". Les juges ont suivi les réquisitions du parquet. Six mois de prison ferme. Le passeur espagnol est maintenu en detention. Son ami francais, qui comparaissait libre, devra se presenter devant le juge d'application des peines.