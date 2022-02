Il s'était masturbé devant une jeune fille de 16 ans dans un wagon de la SNCF mercredi dernier. Un SDF de 44 ans, jugé le lundi 21 février, par le tribunal correctionnel de Bayonne, ville où il a été arrêté, a été condamné à six mois de prison ferme.

Six mois de prison pour exhibition sexuelle dans le train TER Bordeaux/Hendaye

Six mois de prison ferme pour des faits "d'exhibitions sexuelles" commis dans un trains TER entre Morcenx et Saint-Vincent-de-Tyrosse dans les Landes, le mercredi 16 février dernier. Un SDF de 45 ans a été condamné ce lundi 21 février par le tribunal correctionnel de Bayonne, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate. L'homme s'était masturbé devant une jeune fille de 16 ans assise dans un wagon SNCF.

Le quadragénaire avait été arrêté par des policiers du commissariat de Bayonne qui l'attendaient dans la gare. Devant les magistrats, l'homme n'a donné que très peu d'explications.

Aucune explication sur son geste

"Je ne me souvient de rien, j'étais dans un état second sous l'emprise de la drogue". À la barre du tribunal l'homme, ne donne aucune précision rationnelle. "Je sais que j'ai fais ce geste irresponsable, mais c'est tout " précise le SDF qui vit dans la rue depuis trois ans. Une stratégie de défense un peu courte face à "un comportement antisocial" insiste le procureur de la République Marc Mariée.

Les faits remontent à mercredi dernier. Ce jour là, le sans domicile monte dans le train et va se placer juste en face d'une jeune fille seule dans le wagon qui assure la liaison entre Bordeaux et Hendaye. Pendant sept minutes, il va se masturber et terminer sa petite affaire dans les toilettes.

Un caleçon avec des bananes

Terrorisée, la jeune victime va tout de même avoir la lucidité de prendre des photos, avant de descendre du train à Tyrosse, et tomber, en pleurs dans les bras de son père. Des photos qui vont servir de preuves irréfutables puisque sur l'une d'elles "on voit le caleçons avec des bananes" précise le président du tribunal. Un détail qui va peser lourd dans l'enquête.

Devant les juges, le prévenu explique qu'il souffre de problèmes psychiques (bipolaire) et qu'il a lui même été agressé sexuellement dans sa jeunesse. Pour la défense, l'avocat Jean Mazurié va s'interroger sur "le sens de la peine et le besoin d'aide pour son client". Déjà condamné pour des faits identiques, également dans un train en novembre 2020, l'homme est sanctionné cette fois-ci a une peine de prison ferme. Six mois sont prononcés avec une incarcération immédiate.