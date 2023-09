Six mois de prison ferme pour la femme qui a agressé la maire de Manom

Il n'y a pas eu de nouvelle confrontation entre Marie-Laure Herfeld et la femme poursuivie pour l'avoir violemment agressé. Ni l'une ni l'autre n'ont assisté au procès qui se tenait ce lundi 25 septembre devant le tribunal judiciaire de Thionville. "Si la maire de Manom n'a pas souhaité venir aujourd'hui, c'est qu'elle garde un traumatisme et un extrême mauvais souvenir de cette journée" explique son avocat, maître Xavier Iochum. La prévenue, elle, réside désormais dans Loiret.

Fracture au bras

Ce 27 août, c'est jour de fête patronale à Manom. La mère de famille de 39 ans y est plusieurs rappelée à l'ordre pour ne pas monter sur les jeux gonflables réservés aux enfants. La maire de Manom tente alors de mettre fin à ses agissements mais subi, comme le dit la Substitut du Procureur, "les déferlements d'une hystérique ingérable et vulgaire." Violemment poussé au sol, l'élue est victime d'une fracture du radius, nécessitant une opération chirurgicale. Pour son avocat, maître Arnaud Blanc, sa cliente, poursuivie pour violences et outrages sur une personne dépositaire de l'autorité publique "ignorait la qualité de maire" de la victime au moment des faits, tout en refusant d'en faire un exemple des violences auxquelles les élus sont de plus en confrontés.

La tribunal ne l'a pas entendu ainsi et a prononcé à l'encontre de la prévenue une peine d'emprisonnement de six mois ferme. Elle a dix jours pour faire appel de la décision.