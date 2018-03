Nîmes, France

Il avait renversé un gendarme lors d'un contrôle routier avant de prendre la fuite : un homme de 29 ans a été condamné à 18 mois de prison dont 12 avec sursis ce jeudi par le tribunal correctionnel de Nîmes. Les six autres mois fermes feront l'objet d'un peine aménageable.

C'est très loin des trois ans de prison ferme qui avaient été requis et le parquet a fait appel.

Les faits s'étaient déroulés à Rodilhan, sur la route entre Nîmes et Beaucaire, le 9 mars dernier. Dans un premier temps, le chauffard avait ralenti en faisant mine de s'arrêter, puis il avait ré-accéléré et donné un grand coup de volant pour prendre la fuite.

Profil bas

C'est à ce moment là qu'il avait percuté le gendarme qui avait roulé sur le capot de la voiture avant de retomber dans le fossé. Par miracle, le maréchal des logis-chef Lionel Coulomb n'avait été que légèrement blessé, mais il a été fortement marqué psychologiquement.

Pendant toute l'audience, l'accusé a fait profil bas : "Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai paniqué, j'ai tellement honte de moi". Le chauffard présente trois, quatre fois, ses excuses au gendarme en le regardant dans les yeux.

Il reconnait qu'il a voulu prendre la fuite parce qu'il ne savait pas s'il avait récupéré son permis retiré pour neuf mois en 2017 pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. Pour autant, ce carreleur, père de trois enfants n'a pas le profil d'un délinquant.

Il a toujours travaillé, il est parfaitement inséré dans la société, mais parfois très immature selon sa compagne. Il assure qu'en aucun cas il n'a voulu percuter le gendarme volontairement, ce que l'intéressé confirme d'ailleurs.

Le parquet fait appel

Mais ce n'est pas pour autant qu'il accepte ses excuses : "Moi aussi j'ai une femme et deux gamines de 5 et 7 ans. Qu'est ce qu'elles seraient devenues si j'étais mort ou gravement handicapé ? Ce type de comportement est inacceptable" déplore Lionel Coulomb.

Un aspect sur lequel insiste fortement la procureure de la République, qui pointe également du doigt la lâcheté du chauffard, qui non seulement a pris la fuite, mais ne s'est pas non plus dénoncé dans les jours qui ont suivi et qui a même maquillé son véhicule pour tenter d'échapper aux enquêteurs.

Le parquet a d'ailleurs immédiatement décidé de faire appel du jugement.