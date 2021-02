Six mois fermes sous bracelet électronique pour avoir menacé de mort un directeur d'école à Nîmes

Six mois de prison ferme pour le parent d'élève qui avait menacé de mort le directeur de l'école Jean Moulin à Nîmes. Un peine que le prévenu pourra effectuer sous bracelet électronique sans avoir à retourner derrière les barreaux. Les faits s'étaient déroulés le 15 janvier dernier devant les grilles de l'établissement situé dans le quartier sensible du Chemin Bas d'Avignon.

Après un différend lié au comportement de son fils de 7 ans, ce père de famille de 33 ans comparaissait devant le tribunal correctionnel ce mardi pour avoir menacé de mort le directeur et une enseignante et leur avoir dit : "Ce qui est arrivé à Samuel Paty, ce n'est rien à côté de ce que je vais vous faire". Des propos que l'accusé nie fermement avoir tenus.

Le ton est déterminé, mais calme, posé. Bien loin de l'accès de violence inouïe que le père de famille assure regretter sincèrement. Il présente ses excuses. "Oui j'ai pété un plomb, je me suis comporté comme une racaille, j'ai peut-être parlé de menaces de mort, je ne me souviens plus de tout ce que j'ai dit dans ma colère, mais je n'ai jamais évoqué Samuel Paty.

À aucun moment". Le discours ne convainc pas le procureur Willy Lubin qui lui reproche d'avoir "une mémoire sélective et d'être venu semer la terreur pour faire passer sa propre loi au-dessus de celles de l'éducation nationale".

Obligation de soins psychologiques

"Vous êtes dans le déni" enchaîne maître Emilie Vrignaud, l'avocate du directeur de l'école. "Vous n'acceptez pas que votre fils puisse avoir des problèmes. Vos mots ne sont pas anodins dans un quartier où entend davantage le bruit des balles que celui des cigales". "Je m'emporte parfois, mais je ne suis pas violent" plaide l'accusé. "Je me suis senti tellement humilié quand le directeur a parlé du comportement de mon fils devant tout le monde".

Finalement, le tribunal laisse une chance au papa qui pourra continuer à travailler et à s'occuper de sa famille, mais sous très étroite surveillance. "Une sanction parfaitement adaptée au dossier et à la personnalité de mon client" estime son avocate, maître Marion Touzellier, alors que le procureur avait requis 10 mois de prison ferme et huit avec sursis ainsi que le maintien en détention du père de famille.

La peine prononcée ce mardi par le tribunal correctionnel de Nîmes s'accompagne également de 12 mois de prison avec sursis supplémentaires, de l'interdiction d'entrer en contact avec le directeur et les enseignants de l'école et enfin d'une obligation de soins psychologiques liés aux accès de violence de l'accusé.