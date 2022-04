Six mois de prison ferme pour une série de vols dans des véhicules dans le Grand Nancy

Il volait dans des voitures laissées ouvertes à Nancy et Jarville. Un homme de 28 ans a été condamné à six mois de prison ferme pour une série de vols perpétrés en juin et juillet 2021. L'auteur présumé a été interpelé ce mardi matin, de retour de Belgique où il séjournait.

Il ouvrait des portières de voitures que leurs propriétaires oubliaient de fermer. Il avait notamment utilisé des cartes bleues volées pour de petits achats en boulangerie ou avait dérobé des lunettes de soleil. Il écope de quatre mois de prison supplémentaire pour port d'armes et usages de stupéfiants, une peine qui n'avait pas été exécutée.

Dans un tweet, la police nationale de Meurthe-et-Moselle met en garde les automobilistes et demande de fermer les véhicules et de n'y laisser aucun objet de valeur ou papiers d'identité.