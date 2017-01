Six nouvelles mises en examen dans l'affaire du braquage de Kim Kardashian

Six nouveaux suspects, dont le "cerveau" présumé de l'opération, ont été mises en examen ce vendredi soir dans l'affaire du braquage dont a été victime Kim Kardashian début octobre à Paris.

Suite aux arrestations menées en début de semaine en lien avec l'enquête sur le braquage de la star américaine Kim Kardashian dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016 à Paris, six nouvelles mises en examen ont été prononcées ce vendredi soir. Quatre membres présumés du commando soupçonné d'avoir mené l'opération, dont le "cerveau", ont été mis en examen notamment pour "vol avec arme en bande organisée", "enlèvement et séquestration" et "association de malfaiteurs". Le fils du "cerveau" âgé de 27 ans, a lui aussi été mis en examen. Il est soupçonné d'avoir servi de chauffeur au commando.

La sixième personne est la compagne du responsable de l'équipe de braqueurs. Elle a notamment été mise en examen pour "complicité de vol avec arme en bande organisée et complicité d'enlèvement et séquestration", et "association de malfaiteurs". Au total, 10 personnes ont été mises en examen cette semaine dans cette affaire.