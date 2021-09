Six personnes blessées dans plusieurs accidents ce mardi en Sarthe, dont un blessé grave à Aubigné Racan

Un début de journée marqué par plusieurs accidents de la route ce mardi 7 septembre en Sarthe : les pompiers sont intervenus à plusieurs reprises pour porter secours à six blessés au total, entre 6h et 8h30. L'accident le plus grave s'est produit à Aubigné-Racan dans le sud du département, où un conducteur de 24 ans a dû être désincarcéré ; l'autre conducteur, âgé de 30 ans, est plus légèrement blessé.

A La Chapelle d’Aligné, une collision entre trois voitures a fait deux blessés légers, transportés à l’hôpital du Bailleul. Les pompiers recensent aussi un blessé léger dans une sortie de route à Nogent sur Loir. A Laigné en Belin, c’est une conductrice de 25 ans qui a été légèrement blessée, il n’y a pas d’autre voiture impliquée.