Six personnes ont été jugées ce lundi 22 novembre en comparution immédiate pour violences, enlèvement et séquestration. Quatre ont été condamnées. Dans la nuit du 13 au 14 novembre, elles s'en sont prises à un membre de leur entourage pour des messages envoyés.

Une femme, son ex-mari et leur fils condamnés pour violences, enlèvement et séquestration en Dordogne

Six contre un. Ils sont six prévenus, habitants de Ribérac, à être jugé en comparution immédiate au tribunal de Périgueux ce lundi 22 novembre pour des coups, enlèvement et séquestration d'un homme d'une trentaine d'années. Sur les six prévenus, quatre ont été condamnés à des peines allant de 10 mois avec sursis à 15 mois de prison ferme.

Emmené un samedi soir par cinq personnes

Dans la nuit du 13 au 14 novembre, une mère de famille, son ex-mari, leur deux enfants et l'ex de la victime partent tous, dans deux voitures différentes, direction la Tour Blanche pour avoir des explications sur des messages envoyés par la victime. Pour eux, c'est un cousin, un cousin germain ou un ex-compagnon. Ils arrivent à cinq chez le trentenaire qui a bu. Ils l'emmènent pieds-nus et en tee-shirt dans une des voitures pour selon eux, disent-ils s'expliquer ailleurs, dans le logement de sa petite cousine à Ribérac, à une vingtaine de kilomètres de là.

10 jours d'ITT

Dans la voiture, et dans l'appartement, le trentenaire est frappé tour à tour par quatre des six prévenus : coups de poing, coup de boules, gifles de la part de son ex-compagne, de sa cousine, de l'ex-mari de cette dernière, de leur fils. "Un déferlement de violence" affirme le procureur. Les prévenus quantifient leurs coups "trois baffes" et les justifient "il a manqué de respect", ou "il a voulu s'en prendre à l'une des filles". Il est frappé jusqu'au moment où il tombe KO par terre.

Allongé sur le sol, il est pris en photo et celle-ci est envoyée aux participants de l'expédition. Les coups s'arrêtent, enfin, seulement lorsque le compagnon de la petite cousine rentre chez lui, il s'interpose entre la victime et ses agresseurs. La victime a le visage tuméfié. Il prend une douche, le compagnon lui prête des vêtements et repart chez lui en stop, avant d'aller porter plainte dans l'après-midi à la gendarmerie. Le médecin qui l'examine prescrit 10 jours d'ITT, la victime souffre d'une fracture du nez, de plusieurs traumatismes.

Des mères de famille jugées pour la première fois de leur vie

A l'audience, le trentenaire, pantalon clair et blouson noir arrive à la barre. Il raconte les insomnies, "j'arrête pas de pleurer depuis cette nuit-là" affirme-t-il la voix transformée par son nez cassé. Il dit encore trembler. Son avocate demande dans sa plaidoirie ce qui serait arrivé si le compagnon de sa petite cousine n'était pas arrivé à temps, "je ne sais pas s'ils ont conscience qu'ils étaient à deux doigts de le tuer ?". Elle évoque aussi la manière dont les prévenus parlent de la victime : "Si quelqu'un entrait dans la salle d'audience, il penserait que vous parlez d'un chien et non pas d'un humain".

Les six prévenus arrivent ensemble, ils reconnaissent les violences mais tous nient l'enlèvement la séquestration. Pour les trois femmes impliquées, c'est la première fois qu'elles ont affaire avec la justice. Deux d'entre-elles, la cousine de la victime et son ex-compagne ont porté des coups "ça ne me ressemble pas, je regrette" explique la cousine de la victime, mère de six enfants. Les avocats de prévenus parlent d'effet de groupe pour expliquer cette violence. L'avocat de l'ex-mari évoque une volonté pour son client de protéger son ex-femme d'une victime potentiellement violente.

Deux prévenus relaxés

Le procureur a demandé jusqu'à 15 mois de prison ferme, et d'autres peines de prison avec sursis. Au terme de cinq heures d'audience, sur les six prévenus, deux sont relaxés, la petite cousine qui n'a pas porté de coups et son compagnon qui s'est interposé. Les quatre autres écopent de peine de prison allant de 10 mois avec sursis pour l'ex compagne qui n'est reconnue coupable de violences. Les trois autres sont reconnus coupables d'enlèvement, séquestration et violences, la mère de famille écope de 12 mois de prison avec sursis, 12 mois de prison avec aménagement de peine pour son ex-mari, et 15 mois de prison ferme pour leur fils, en état de récidive légale.