Six personnes en garde à vue à Rouen après l'agression de journalistes de LCI

Rouen, France

Information révélée par nos confrères de Paris-Normandie, 6 personnes ont été placées en garde à vue à Rouen, mercredi 6 mars au matin. Elles sont soupçonnées d'avoir agressé une équipe de télévision de LCI le 12 janvier dernier, lors de l'acte IX des gilets jaunes.

Lors de cette manifestation, deux journalistes de LCI et leurs gardes du corps avait été violemment pris à partie.

VIDÉO @paris_normandie. Une équipe de journalistes de la chaîne @LCI ciblée par des manifestants à #Rouen. Les deux journalistes étaient accompagnés de deux agents de sécurité, dont l'un a dû être transporté à l'hôpital.

Les suspects ont été convoqués au commissariat de Rouen, et s'y sont tous présentés. Ils sont soupçonnés de violences aggravées, commises par plusieurs personnes, avec arme ("par destination", avec pierre et bâton) et avec le visage masqué. Ils ont pu être identifiés grâce à l'exploitation des photos et des vidéos.

Les six lyncheurs présumés sont âgés de 20 à 59 ans, et sont en majorité originaires de Rouen et ses alentours. Seul l'un d'entre eux est originaire de l'Orne. C'est la 4e fois que cet homme est placé en garde à vue depuis le début du mouvement des gilets jaunes. Il a déjà été condamné pour des dégradations sur un distributeur automatique de billets.