Six personnes évacuées après un feu d'appartement à Toulon

En fin de journée ce mardi, un feu s'est déclaré dans un appartement au 1er étage d'un immeuble qui en comprend quatre dans le centre de Toulon, rue de Pomet. Rapidement 25 sapeurs-pompiers du Var ont été mobilisés : une ambulance, trois engins d'incendie, un véhicule infirmier, un cellule d'éclairage et de ventilation, un chef de groupe et un chef de colonne. Les secours ont procédé à l'évacuation de six personnes qui doivent subir des examen car elles ont été exposées aux fumées.

