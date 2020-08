Six personnes évacuées après un incendie dans un immeuble du quartier Pissevin à Nîmes

Les sapeurs-pompiers du Gard sont intervenus dans la nuit de mardi à mercredi, peu avant 4h du matin, pour un feu dans une cage d'escalier au 3e étage d'un immeuble situé rue Dante, dans le quartier Pissevin à Nîmes. Le feu concernait uniquement les parties communes de l'immeuble. Aucun appartement n'a été touché. Six personnes, trois hommes de 13, 18 et 21 ans et trois femmes de 10, 29 et 40 ans, incommodées par les fumées, ont toutefois été évacuées . L'origine du feu est inconnue.