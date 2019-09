Six personnes interpellées après des vols de matériel agricole en Picardie

Six personnes ont été interpellées par la gendarmerie de Picardie. Elles sont soupçonnées d'être impliquées dans une centaine de vols de matériel agricole principalement dans la Somme et dans l'Aisne. Le préjudice est estimé à plus de deux millions d'euros.