Six personnes interpellées dans le quartier du Sanitas à Tours

Six personnes de 18 à 28 ans sont en garde à vue au commissariat de Tours. Elles sont suspectées de s'en être pris aux forces de l'ordre mardi et mercredi.

Six personnes sont en garde à vue au commissariat de Tours, une âgée de 28 ans, les autres âgées de 18 à 21 ans. Toutes sont suspectées de violences avec armes. Elles auraient agressé des CRS mardi et mercredi. Des CRS, 70 au total, arrivés en renfort après les incidents des derniers jours dans le quartier du Sanitas à Tours.

Samedi dernier, un jeune homme de 19 ans a été blessé par trois balles. Un jeune connu pour des petits trafics de stupéfiants et pour des vols avec violence. Et lundi soir, une cinquantaine de personnes armées de barres de fer et de battes de baseball ont cassé 14 voitures dans le quartier. Des coups de feu ont aussi été tirés. Un homme de 45 ans a reçu une balle perdue dans le bras. Il s'agissait selon les premiers éléments de l'enquête de deux règlements de compte sur fond de trafic de drogue.

Depuis lundi soir, la police multiplie les contrôles, et 70 CRS ont donc été appelés en renfort, ils resteront dans le quartier au moins jusqu'au week-end.

