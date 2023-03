Six personnes interpellées dans le cadre d'un vaste trafic de drogue dans l'Ouest toulousain

C’est un réseau de trafiquants de drogue qui alimentait l'Ouest toulousain : Fonsorbes, Saint-Lys, Cugnaux, Plaisance-du-Touch et Tournefeuille. C'est d'ailleurs dans cette commune que la première partie du réseau est tombée, onze hommes âgés d'une trentaine d'années qui sont en détention provisoire depuis fin janvier.

Le groupe importait sa marchandise, herbe, résine de cannabis et cocaïne depuis l'Espagne grâce à un système de voiture ouvreuse et de voiture porteuse bien rôdé qui leur a permis d’effectuer onze voyages en l’espace de cinq mois. Plus de 40 kilos de stupéfiants et de l'argent liquide avaient été saisis par les gendarmes lors de leur interpellation. Au total, les gendarmes ont mis la main sur 29.000 euros en liquide et sur huit véhicules au cours de ces deux vagues d'interpellations.

Un chiffre d'affaires estimé à 3,5 millions d'euros

Si ces onze hommes sont considérés comme les cerveaux et les logisticiens de ce réseau, les six interpellés de ce mercredi sont plutôt décrits comme des petites mains par la gendarmerie : des livreurs ou des facilitateurs qui écoulaient la marchandise via les réseaux sociaux ou des messageries : Snapchat, Signal ou Telegram. Il s'agit de cinq hommes et d'une femme : deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire ce jeudi, ce qui porte à treize le nombre de personnes détenues dans cette affaire.

Selon la gendarmerie, le réseau est désormais démantelé. Et il pesait lourd : le chiffre d'affaires estimé du réseau entre septembre 2022 et janvier 2023 est estimé à 3,5 millions d'euros.