Six personnes interpellées suite à l'agression d'Arnaud, supporter lillois, en marge d'un match en septembre

Six mois après l'agression d'Arnaud, supporter lillois, en marge de la rencontre Lille-Wolfsburg au stade Pierre Mauroy le 14 septembre dernier, le parquet de Lille confirme ce mardi 8 mars l'interpellation de six personnes. Elles sont liées à la mouvance d'ultra-droite selon l'avocat de la victime, Maître Antoine Chaudey, confirmant une information du journal L'Équipe.

Ces six personnes ont été placées en garde à vue, des auditions vont être menées pour déterminer leur implication dans l'agression, et savoir si le motif raciste peut-être retenu comme ayant déclenché le lynchage. Au terme des 48 heures de garde-à-vue, il sera décidé ou non de leur mise en examen et de leur déferrement devant un juge, dans le cadre de cette enquête pour "violences en réunion ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours".

Suite à cette agression, Arnaud a passé deux mois dans le coma. Il mène depuis un travail de rééducation et n'a pas encore repris le travail. "L'annonce de cette interpellation, et les suites éventuelles constituent bien sûr un pas supplémentaire dans ce processus de reconstruction" résume son avocat Maître Antoine Chaudey. La police avait lancé en janvier un appel à témoins.