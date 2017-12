Six personnes ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone à Méry-sur-Cher. Parmi elles se trouvent trois enfants âgés de 9 mois à 4 ans.

Méry-sur-Cher, France

Une famille de cinq personnes a été intoxiquée au monoxyde de carbone ce samedi après-midi. Les pompiers sont intervenus en début d'après-midi à leur domicile de Méry-sur-Cher. Ils ont porté secours aux deux parents, à leurs trois enfants âgés de 9 mois, un an et demi et 4 ans, ainsi qu'à une amie de la famille qui était en visite. Leur état n'inspirait pas l'inquiétude, ils ont néanmoins tous été transportés à l'hôpital de Vierzon pour des examens complémentaires.

Un risque élevé en hiver

Cet incident rappelle que le risque d'intoxication au monoxyde de carbone est important en cette saison. Pour s'en prévenir, il faut faire vérifier ses appareils de chauffage, ne pas boucher un système de ventilation. En cas de maux de tête, il faut immédiatement appeler les secours.