Six personnes séquestrent et battent un homme à Sablé-sur-Sarthe

L'histoire s'est passée le 29 octobre dernier. Après qu'une mère ait découvert un échange de messages entre un homme et sa fille de 13 ans. Il l'aurait agressée sexuellement. De là, s'est montée une "expédition punitive".

ⓘ Publicité

Six personnes participent à l'enlèvement et à la séquestration de l'homme mis en cause, place des Jacobins au Mans. Le groupe aurait ensuite ramené l'homme à Sablé-sur-Sarthe, où il aurait été agressé dans une cave. Blessé au visage, il ressortira de l'hôpital avec 5 jours d'ITT.

Des casiers judiciaires vierges

Parmi les six prévenus, certains sont connus de la justice, d'autres ont un casier judiciaire vierge. Pour s'être fait justice eux-mêmes, ils sont tous jugés pour au moins violences volontaires en réunion et risquent tous la même peine. Pour leur avocat Me Jonathan Proust, cette histoire est assez invraisemblable, "il y en a qui ont été pris un peu dans le phénomène de groupe. Ils se sont greffés un peu sur l'impulsion donnée par un des prévenus. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant quand on n'a pas de casier judiciaire, de se retrouver dans un dossier qui aurait pu faire l'objet d'une qualification criminelle et d'être renvoyé devant une cour d'assises. Et ça rejoint cette idée que parfois on veut se faire justice soi même et qu'on ne réalise pas les tenants et aboutissants des comportements asociaux et qui sont contraires à la loi."

Le procès aura lieu au le 14 décembre prochain au tribunal du Mans. Une autre procédure est ouverte concernant les accusations d'agression sexuelle mentionnées par la mère de la jeune fille.