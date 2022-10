Six piétons fauchés par un automobiliste à la brocante d'Étel, dans le Morbihan

Un grave accident a eu lieu à Étel, sur la côte morbihannaise, ce dimanche 23 octobre 2022, vers 15h. Un homme, âgé de plus de 80 ans, a perdu le contrôle de sa voiture, à proximité de la brocante organisée sur la commune. Le véhicule a pénétré dans la zone rendue piétonne pour le vide-greniers et a fauché six personnes.

Un mort et cinq blessés

L'une d'entre elles, un homme âgé de plus de 80 ans, est décédée... Les cinq blessés ont été transportés à l'hôpital en urgence relative, certains pour des fractures. L'enquête est toujours en cours. Selon les premières constatations, le conducteur ne roulait pas à une vitesse particulièrement élevée.