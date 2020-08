Six plaisanciers, "héros" de l'incendie de Martigues, reçoivent la médaille de la DDSP

Ils sont les héros de l'incendie de Martigues : six personnes ont reçu la médaille de la DDSP ce jeudi. Le 4 août, alors qu'un énorme incendie ravageait plus de 1.000 hectares, une poignée de policiers qui procédaient à l'évacuation des campings en bord de mer se retrouvent bloqués sur la plage des Tamaris avec 250 personnes.

Les flammes se dressent derrière eux et le bateau des pompiers ne peut pas accéder au rivage à cause de la mer très agitée ce soir là. Alors des policiers se trouvant sur le port voisin cherchent des plaisanciers volontaires pour aller leur porter secours avec leurs bateaux.

Six personnes, réparties dans quatre petits bateaux semi-rigides d'à peine cinq mètres de long, répondent favorablement.

Les conditions du sauvetage étaient catastrophiques : "Il y avait urgence, on était dans la fumée et les bateaux en mer ne nous voyaient plus tellement c'était noir, se souvient Christopher, l'un des policiers présents. On avait les fumées d'hydrocarbures dues aux véhicules qui brûlaient. Des flammèches qui nous tombaient dessus. Des bruits d'explosions. Des personnes sur la plage qui commençaient à faire des malaises. Des enfants qui nous demandaient si ils allaient mourir, des personnes âgées qui nous disaient qu'elles avaient peur de l'eau et ne savaient pas nager... Alors ces plaisanciers ce sont des héros, c'est eux qui nous sortent de là. Il y en a qui ont cassé leurs bateaux, qui ont fait des dizaines de rotations... Et puis on ne les a pas ménagés, on faisait embarquer les gens en les jetant dans les bateaux."

La police a donc tenu à récompenser ces héros. Ce jeudi, sur le lieu du sauvetage, le chef d'état-major de la DDSP des Bouches-du-Rhône Martin Levrel leur a remis à chacun la médaille de la DDSP. "C'était l'occasion pour les policiers de porter un témoignage de reconnaissance vis-à-vis de ces sauveteurs. Ce qui est d'autant plus remarquable, ce sont les circonstances dans lesquelles ils l'ont fait : le feu, une mer qui se creuse et un mistral à 100 kilomètres heures", a-t'il expliqué.

Cette médaille, c'est tout un symbole pour Gérard Masselis. "Ça fait chaud au cœur, on a travaillé avec les policiers et ils nous récompensent. Il y en a qui diront que c'est juste une médaille, mais c'est une médaille qui a de la valeur, ça vaut de l'or ! Je vais l'exposer chez moi dans une vitrine"

Ce plaisancier garde le sourire dix jours après cette soirée hors du commun, pourtant quand un policier est venu lui proposer le sauvetage, il venait de tout perdre.

Pour remettre les médailles, les policiers et les six plaisanciers sont retournés sur le lieu du sauvetage : cette petite plage de rochers © Radio France - Elisa Montagnat

Lors de l'incendie, Gérard Masselis se trouvait au camping des Tamaris avec sa femme, dans son mobil-home : leur résidence secondaire dans laquelle ils résident six mois de l'année.

Ils ont été évacués et le camping a entièrement brûlé : "Je venais de perdre mon mobil-home, toutes nos affaires, mon scooter... Ma femme m'a dit en partant de prendre les clés du bateau. Alors quand, sur le port, un policier est venu demander mon aide, je n'ai pas réfléchi. Le policier m'a dit qu'on allait évaluer la situation, et quand on a contourné la pointe et qu'on a vu la plage... Il y avait 250 personnes. Les pompiers ne pouvaient pas approcher car les bateaux étaient trop gros. Alors j'ai fait des aller-retours pour évacuer les gens. On se repérait aux flashs sur les portables car on ne voyait plus rien".

Quelques personnes ont été intoxiquées par les fumées mais personne n'a été blessé ce soir-là. "Un miracle" confient les policiers.

Le sauvetage en images

Sur la plage des Tamaris le soir de l'incendie, six policiers aident à l'évacuation par la mer, d'abord des enfants, puis des femmes et des personnages âgées. - Police nationale

Nous ne sommes qu'au début de l'évacuation qui a duré trois heures, avant que la nuit ne tombe. Derrière la falaise se dresse les flammes. © Radio France - Police nationale

La nuit commence à tomber et la plupart des personnes évacuées des campings sont encore coincées sur la plage. - Police nationale