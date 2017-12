Six policiers franciliens mis en examen pour escroquerie

Six policiers ont été mis en examen ce mercredi pour recel, complicité et blanchiment d’abus de biens sociaux, à l'issue de leur garde, qui avait débuté la veille, dans les locaux de l'IGPN, la "police des polices".

Six policiers ont été mis en examen mercredi pour recel, complicité et blanchiment d’abus de biens sociaux, à l'issue de leur garde à vue qui avait débuté la veille, dans les locaux de l'IGPN, la "police des polices". Ils sont soupçonnés d'avoir pris part à une escroquerie montée par un ancien policier devenu vendeur de voitures au Mesnil-Saint-Denis (Yvelines). Ce concessionnaire est soupçonné d'avoir acheté des voitures à l'étranger, sans payer la TVA, et de les avoir revendues en France. Il est aussi soupçonné d'avoir blanchi de l'argent via sa société. Une dizaine de policiers auraient acheté une voiture à leur ancien collègue.

Les six policiers ont été placés sous contrôle judiciaire et ont l'interdiction d'exercer les fonctions de policier durant l'instruction. Ils ont également interdiction d'entrer en contact avec les autres personnes mises en examen dans cette affaire, et pour certains, ont du remettre leur passeport, étant interdits de sortir du territoire national. Parmi ces six policiers, trois travaillent toujours dans les Yvelines, deux ont rejoint la BRI, la brigade de recherche et d'intervention des Hauts-de-Seine, et le sixième a été muté dans la compagnie d'intervention de Seine-Saint-Denis.