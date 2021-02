Six prévenus condamnés pour des trafics impliquant des mineurs isolés à Bordeaux

Six personnes ont été jugées devant le tribunal correctionnel de Bordeaux ce mardi, notamment pour recel d'objets et de médicaments volés. Ces trafics impliquaient des mineurs isolés : ils recevaient des psychotropes en échange de cambriolages ou de vols. Les prévenus ont tous été condamnés.

D'un an de prison avec sursis à cinq ans de prison ferme. Ce sont les peines prononcées par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre de six prévenus ce 9 février, dans un dossier complexe impliquant des mineurs isolés. En effet, cette affaire comporte deux volets : le vol et le recel de médicaments, ainsi que le vol et le recel d'objets divers (vélos, téléphones portables, ordinateurs ...). Les faits ont été commis entre janvier 2017 et février 2020.

Les médicaments concernés ont été volés dans l'entrepôt du fournisseur pharmaceutique Alliance Healthcare, à Bruges, par l'agent de maîtrise du site en charge des flux. Pendant trois ans, il a subtilisé à son employeur des dizaines de cartons de Doliprane et de produits classés comme psychotropes. C'est ensuite l'épouse de ce salarié de 61 ans, surnommée "la dame des médicaments", qui revendait les produits. Tous les deux ou trois mois, un homme se rendait au domicile du couple situé à Peujard, au nord de Saint-André-de-Cubzac, pour se procurer 500 euros de médicaments.

56 victimes identifiées en un an

Cet acheteur, un homme de 38 ans, revendait ensuite une partie des produits en Algérie, son pays natal. Mais les enquêteurs l'ont surtout soupçonnés d'avoir donné des psychotropes à des mineurs isolés de Bordeaux, en échange de vols et de cambriolages commis en Gironde. Ordinateurs, vélos, téléphones ... 56 victimes ont été retrouvées par les enquêteurs, entre janvier 2019 et février 2020. Aucune n'avait souhaité se constituer partie civile dans le procès.

Le couple de sexagénaires a été condamné à un an de prison avec six mois de sursis simple. Ils effectueront leur peine à domicile, avec un bracelet électronique. 280 euros, saisis chez eux lors de leur interpellation en février 2020, ont également été confisqués. Leur acheteur a lui été condamné à cinq ans de prison ferme. Déjà en détention provisoire pendant le procès, il a été placé sous mandat de dépôt. Plusieurs milliers d'euros lui ont également été confisqués.

Quant aux trois autres prévenus jugés ce mardi par le tribunal correctionnel de Bordeaux, ils étaient accusés d'avoir participé à des vols d'objets ainsi qu'à leur recel. Seul l'un d'entre eux, un jeune homme de 22 ans, a été relaxé pour une partie des délits dont il était soupçonné. Les trois prévenus ont été condamnés de quatre mois à trois ans de prison.

