Six retraits de permis en moins de deux heures sur la Nationale entre Cognac et Saintes

22 conducteurs ont été verbalisés pour des excès de vitesse vendredi sur la nationale 141 entre Cognac et Saintes. Six d'entre eux se sont vus retirer le permis. Ils roulaient à plus de 150 km/h alors que la vitesse est limitée à 110km/h.

En seulement deux heures, les gendarmes du Peloton Motorisé de Saintes ont verbalisé 22 conducteurs sur la nationale 141 entre Cognac et Saintes, vendredi dernier. Tous contrôlés à plus de 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée.

Six d'entre eux se sont vus retirer le permis de conduire. Ils roulaient à plus de 150km/h sur une route limitée à 110km/h. Le record s'élève à 162km/h au lieu donc de 110km/h. En plus du retrait de permis et d'une belle amende, la voiture de ce quadragénaire a été saisie.

Face à ce bilan, les gendarmes préviennent, d'autres opérations de contrôle seront menées sur les routes de Charente-Maritime : "sur la route on respecte les limitations de vitesse", écrivent les gendarmes sur leur page Facebook.