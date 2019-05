Six salariés au chômage technique après un incendie à Spézet dans le Finistère

Les pompiers du Finistère sont intervenus vers 23h30 hier soir pour éteindre un feu dans un bâtiment de maçonnerie à Spézet dans le Centre Bretagne. Les dégâts sont importants et les six salariés de l'entreprise devraient être mis en chômage partiel.

Spézet, France

Un bâtiment de 2000 m² a brûlé hier soir à Spézet dans le Centre Bretagne. Le feu a pris vers 23h30 dans ce hangar abritant une entreprise de maçonnerie de la zone artisanale de Pont Triffen. Malgré l'intervention des pompiers des compagnies de Spézet, Carhaix, Châteauneuf-du-Faou et Huelgoat, les dégâts sont importants et les six salariés devraient être mis au chômage technique.

Pour le moment, on ignore les causes de cet incendie.