Six trains bloqués cette nuit entre Paris et Limoges à cause d'un colis suspect à Issoudun

Par Victor Vasseur, France Bleu Berry

Six trains ont bloqués une partie de la nuit entre l'Indre, le Cher et la Haute Vienne, sur la ligne POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse). Il y avait 591 passagers en tout. En cause, la découverte vers 19h20 d'un colis suspect vers la gare d'Issoudun.