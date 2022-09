Six voitures détruites par le feu dans la nuit à Avignon

Six voitures ont été détruites par le feu dans la nuit de mercredi à jeudi à Avignon. Personne n'a été blessé.

Un milieu de nuit agité pour les pompiers d'Avignon. Peu après 1 heure du matin, ils ont été appelés pour un feu de voitures rue Richelieu dans le quartier de la Barbière. Au total, 6 voitures ont été détruites et deux autres ont été abimées par la chaleur des flammes. Fort heureusement, personne n'a été blessé et le feu ne s'est pas propagé. La police a ouvert une enquête pour les déterminer les causes du sinistre.