Six voitures incendiées dans la nuit à Gières et Saint-Martin-d'Hères

Six voitures incendiées dans la nuit de dimanche 19 à lundi 20 septembre 2021 à Gières et Saint Martin d'Hères. Il n'y a pas eu d'interpellation.

Nuit agitée pour la police entre dimanche et ce lundi 20 septembre. Six voitures ont été incendiées dans la rue. Cinq à Gières et une à Saint-Martin-d'Hères.

La première à 1h du matin. Une Citroën Xsara part en fumée rue de l'Etang à Gières. A 2h, trois autres, une Skoda Fabia et une Peugeot 305 place de l'Eglise et une Peugeot 307 rue Victor-Hugo.

Un peu plus tard, à 3h35, c'est une Opel Corsa qui est détruite rue du Petit-Jean.

A 4h, à Saint-Martin-d'Hères, cette fois, c'est une Ford Fiesta qui est incendiée rue du Mayencin.

Les six véhicules ont été entièrement détruits et n'étaient pas signalés comme étant volés.

Malgré la patrouille d'une brigade de la BAC, il n'y a pas eu d'interpellation.