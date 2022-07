Six voitures prennent feu à Beaucaire, des bateaux menacés par l’incendie

Un incendie s’est propagé à six voitures et à la végétation sur un parking de Beaucaire, pendant la nuit de jeudi à vendredi.

Les sapeurs-pompiers du Gard sont intervenus vers 2h du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour un départ de feu à Beaucaire, parking des Fontettes. Six voitures ont pris feu. A l´arrivée des secours de Beaucaire et de Tarascon, l‘incendie avait gagné la végétation et menaçait de se propager à des bateaux à quai. L'action rapide et efficace des engins a permis de stopper les propagations.

Une longue phase d'extinction a été nécessaire pour venir à bout de ce sinistre. La police a ouvert une enquête a été ouverte sur l origine du sinistre.