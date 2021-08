Le carambolage a eu lieu ce samedi vers 17h à hauteur de Foëcy dans le Cher. La portion de route présentait des ralentissements, six conducteurs ont fini par se rentrer dedans. Il n'y a pas de blessé mais 10 km de bouchons ont été signalés.

Six voitures entrent en collision sur l'A71, des bouchons mais pas de blessés

Un accident impliquant six voitures actuellement en cours sur l''A71.

Un accident impliquant six voitures est en cours sur l'A71 à hauteur de Foëcy près de Vierzon dans le Cher. Le carambolage s'est produit vers 17h ce samedi. Les dégâts sont surtout matériels.

D'après les gendarmes, il y avait déjà des ralentissements sur cette portion de route. Les conducteurs ont donc probablement manqué de vigilance et ont fini par se rentrer dedans les uns après les autres, heureusement sans faire de blessés.

Plus de 10 km de bouchons

Les deux voies de circulation sont en revanche coupées occasionnant plus de 10 km de bouchons. En attendant le retour à la normale, les voitures circulent via la bande d'arrêt d'urgence.

Les pompiers sont actuellement sur place mais aussi six gendarmes et des agents du service autoroutier. Prudence et patience donc si vous circulez dans la zone.