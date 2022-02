Ils ont pillé plus d'une trentaine de boulangeries dans le Sud de la France dont à Nîmes. Six voleurs viennent d'être arrêtés.

Six voleurs de boulangeries à Nîmes et dans le Sud de la France arrêtés

Ils entraient de nuit dans des boulangeries, rampaient au sol pour éviter les détecteurs et vidaient les monnayeurs automatiques des boulangeries. Au total, ils ont pillé au moins 35 boulangeries dans le sud de la France, dont à Nîmes. La bande est désormais sous les verrous : six Roumains, cinq hommes et une femme, sont mis en examen pour "vols en bande organisée et association de malfaiteurs" et placés en détention provisoire.

Une bande arrêtée après le vol de trop : ils n'ont pas été suffisamment discrets en visitant une boulangerie de Haute-Savoie, fin janvier.